https://static.news.ru/photo/4430675c-60a3-11ea-bf93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков-старший Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Владимир Пресняков-старший, рассуждая о детском «Голосе» и «Маске», признал, что российские передачи отстают от западных. По его словам, в эти шоу могут попасть дети и взрослые благодаря деньгам и связям, несмотря на то, что у них нет певческого таланта.

Знающие люди часто говорят, что попадание в эти программы нередко сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач, — с грустью рассказал музыкант.

По его словам, «Голос» был интересен только на начальном этапе. Сейчас передача испортилась и стала скучной. Кроме того, зрители часто не понимают, почему наставники не выбирают людей с потрясающим вокалом.

Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поёт, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? — отметил исполнитель.

Он также добавил, что «Маску» только условно можно назвать вокальным шоу, так как там голоса конкурсантов специально меняют, сообщает «Собеседник.ru»

Как ранее писал NEWS.ru, Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом.