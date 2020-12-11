Пресняков показал прелести Подольской крупным планом

https://static.news.ru/photo/d9ca46b8-3c38-11eb-8858-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская выложила видео, на котором она играет со своим старшим сыном. Окончание ролика, который снимал её муж Владимир Пресняков, оказалось настолько неожиданным, что певица призвала не смотреть его людям без чувства юмора.

Подольская в своём Instagram опубликовала ролик с «новогодней кутерьмой», отметив, что на нём также запечатлено то, как её супруг «издевается» над ней.

Как Ваш муж издевается над Вами? Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую, — написала Подольская.

В конце ролика певица нагибается, а Пресняков, улучив момент, выхватывает крупным планом ту часть её тела, которую, видимо, имела в виду Подольская, упоминая необходимое чувство юмора своих подписчиков.

Комментарии к ролику оказались ничуть не менее «горячими», чем само видео.

Оператор что надо!! — написала подписчица под ником angelikarevva.

Хороший вид сзади. Муж это ваш точно заметил! — продолжил пользователь akolga5902.

Ещё одна подписчица в шутку заметила, что «все мужики одинаковы».

Как сообщал NEWS.ru, ранее Наталья Подольская показала своим поклонникам снимок, на котором она запечатлена на кровати со своим младшим сыном Иваном на груди. Фотография оказалась настолько трогательной, что подписчики не смогли сдержать эмоций.

Перед этим, 9 декабря, Владимир Пресняков и Наталья Подольская крестили своего новорождённого сына.