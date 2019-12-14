https://static.news.ru/photo/28cd1d0a-1e6f-11ea-b0d8-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Владимир Пресняков не мог скрыть эмоций из-за расставания с дочкой Аллы Пугачёвой Кристиной.

Вова приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются, — вспомнила Елена Преснякова.

По её словам, сын переживал и пытался смотреть на другие пары, которые тоже проходили бракоразводный процесс в то время. Однако Пресняков и Орбакайте смогли сохранить тёплые отношения ради их общего сына Никиты, передаёт StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр и музыкант Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой на отдыхе в Дубае совершили прыжок на аттракционе зиплайн с небоскрёба высотой 170 метров. Максимальная скорость во время падения может достигать 80 км/ч.