Певец Владимир Пресняков не мог скрыть эмоций из-за расставания с дочкой Аллы Пугачёвой Кристиной.
Вова приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются, — вспомнила Елена Преснякова.
По её словам, сын переживал и пытался смотреть на другие пары, которые тоже проходили бракоразводный процесс в то время. Однако Пресняков и Орбакайте смогли сохранить тёплые отношения ради их общего сына Никиты,
Как ранее писал NEWS.ru, актёр и музыкант Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой на отдыхе в Дубае совершили прыжок на аттракционе зиплайн с небоскрёба высотой 170 метров. Максимальная скорость во время падения может достигать 80 км/ч.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен