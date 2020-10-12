Пресняков назвал причины расставания с Орбакайте

https://static.news.ru/photo/1083e64c-0c9f-11eb-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Владимир Пресняков объяснил, почему прекратил отношения с гражданской женой, певицей Кристиной Орбакайте.

По его словам, в разрушении отношений виноват только он. Певец подчеркнул, что не был готов в паре «работать над любовью».

Я перегнул палку, потому что слишком в какой-то момент стал для неё отцом, другом. Если был бы спокойнее и равнодушнее. Но это невозможно, — заявил Пресняков в эфире программы «Судьба человека».

Он считает, что рано или поздно пара бы рассталась, поскольку два лидера не могут ужиться вместе. Исполнитель отметил, что разрыв с Орбакайте был для него трагедией.

Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной, — рассказал Пресняков.

Его отношения с Орбакайте продолжались до 1996 года, почти десять лет. В 1991 году у пары родился сын Никита. С 2005 года Пресняков живёт вместе с певицей Натальей Подольской. 5 июля 2010 года пара отпраздновала свадьбу. Через пять лет у них родился сын Артемий.

NEWS.ru писал, что Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте. Певец признался, что начал дружить с «зелёным змием» после расставания с гражданской женой. Началось всё с небольших доз, а потом спиртного требовалось всё больше, чтобы побороть депрессию. Пресняков отметил, что спиться ему не дали родители и друзья.