«Прекрасный мальчишка»: Кудрявцева похвалила Кологривого Лера Кудрявцева назвала Никиту Кологривого прекрасным мальчишкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала исполнителя роли Кощея в сериале «Слово пацана» Никиту Кологривого прекрасным мальчишкой. Актер пообщался в эфире программы «Секрет на миллион» с исполнительницей саундтрека к популярному сериалу Маргаритой Суханкиной.

Здравствуйте! Спасибо за ваше творчество! Очень красивые женщины в кадре! Вот где бы я, если бы не этот сериал, познакомился с вами, — сказал Кологривый.

При этом артист признался, что отмечает за собой звездную болезнь после выхода в свет картины «Слово пацана», это отмечают и близкие, которые осуждают его за такое поведение. Сам актер считает, что продолжает хорошо общаться с окружением, а в скандалах не видит ничего плохого. Для желтой прессы это работа, считает актер.

Какой прекрасный мальчишка, — сказала Кудрявцева после того, как Кологривый отключился от эфира.

Режиссер фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов ранее опроверг слухи об участии в съемках актера Никиты Кологривого. Он подчеркнул, что кастинг на главную роль еще не проводился. Кроме того, по словам режиссера, он видел Кологривого только на фотографиях и ничего о нем не знает. Сам Кологривый успел снять видео с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, где выразил готовность исполнить роль одиозного политика.