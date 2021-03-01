«Прекрасна как женщина»: Дробыш сделал неожиданное признание о Валерии

https://static.news.ru/photo/4bdc6a18-7ab1-11eb-915e-96000091f725_660.jpgВиктор Дробыш и ВалерияФото: vdrobysh/instagram.com
Композитор и продюсер Виктор Дробыш сделал неожиданное признание о певице Валерии. Он отметил, что та является не только прекрасной исполнительницей, но и красивой женщиной.
В очередной раз побывав на сцене с Валерией, я понимаю, насколько же она прекрасна. Прекрасна как музыкант, как певица, как женщина, как друг! — написал музыкант на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке он позирует вместе со своей коллегой по сцене. Дробыш приобнимает Валерию, одетую светлое пальто, и улыбается в камеру.
Композитор признался, что благодарен судьбе за знакомство с супругой продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, он безмерно рад, что судьба оказалась к нему настолько благосклонна.
В комментариях поклонники поддержали артиста. За пару часов публикация набрала порядка 2,2 тысячи отметок. Фанаты отметили, что знаменитости не только подходят друг другу как профессионалы своего дела, но и как личности.
Да! Валерия прекрасна! Но и вы не лыком шиты! И смотритесь в паре бесподобно! Умные, талантливые, красивые! Браво вам! Пригожин пусть не ревнует! —написал один из юзеров.
Ранее NEWS.ru писал, что сын Валерии Арсений Шульгин совершенно чётко услышал голос своего отчима Иосифа Пригожина в шоу «Маска» на телеканале НТВ. По его словам, он изначально подозревал, что исполнитель в образе фрукта с попугаем на плече и есть продюсер, заменивший ему отца.