«Прекрасна как женщина»: Дробыш сделал неожиданное признание о Валерии

https://static.news.ru/photo/4bdc6a18-7ab1-11eb-915e-96000091f725_660.jpg Виктор Дробыш и Валерия Фото: vdrobysh/instagram.com

Композитор и продюсер Виктор Дробыш сделал неожиданное признание о певице Валерии. Он отметил, что та является не только прекрасной исполнительницей, но и красивой женщиной.

В очередной раз побывав на сцене с Валерией, я понимаю, насколько же она прекрасна. Прекрасна как музыкант, как певица, как женщина, как друг! — написал музыкант на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке он позирует вместе со своей коллегой по сцене. Дробыш приобнимает Валерию, одетую светлое пальто, и улыбается в камеру.

Композитор признался, что благодарен судьбе за знакомство с супругой продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, он безмерно рад, что судьба оказалась к нему настолько благосклонна.

В комментариях поклонники поддержали артиста. За пару часов публикация набрала порядка 2,2 тысячи отметок. Фанаты отметили, что знаменитости не только подходят друг другу как профессионалы своего дела, но и как личности.

Да! Валерия прекрасна! Но и вы не лыком шиты! И смотритесь в паре бесподобно! Умные, талантливые, красивые! Браво вам! Пригожин пусть не ревнует! — написал один из юзеров.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Валерии Арсений Шульгин совершенно чётко услышал голос своего отчима Иосифа Пригожина в шоу «Маска» на телеканале НТВ. По его словам, он изначально подозревал, что исполнитель в образе фрукта с попугаем на плече и есть продюсер, заменивший ему отца.