«Предстоит покаяться»: Сергей Соседов высказался о братьях Меладзе Критик Соседов: братьям Меладзе придется покаяться, чтобы вернуться в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cергей Соседов

Братьям Меладзе придется принести извинения, если они захотят возобновить музыкальную карьеру в России, сказал NEWS.ru Cергей Соседов. Он добавил, что Валерий и Константин Меладзе, а также другие артисты с Украины всегда хорошо зарабатывали в России.

Я думаю, что их карьера уже окончена. Если все наладится, то это будет не скоро. Конечно, начнут сюда ездить, потому что здесь же рынок, тут они зарабатывали всю жизнь. Но им еще предстоит покаяться. Потому что так просто никто их не простит, — сказал Соседов.

Музыкальный критик добавил, что Софию Ротару не стоит называть украинской певицей, так как она всегда была артисткой Советского Союза. По его словам, она не выступает в России и не высказывается на политические темы, потому что боится украинских националистов.

На нее оказывается давление со стороны нацистов украинских, просто ее стращают: будешь выступать в России — твоим родственникам несдобровать. У нее очень большая семья, она всегда им помогала. И поэтому она, естественно, не может рисковать своей родней, — сказал Соседов.

Ранее Соседов сказал, что певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.