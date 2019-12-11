https://static.news.ru/photo/a0d7e85a-1c32-11ea-a976-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: podderzhka_azavorotnyuk/instagram.com

Представители популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали публикации СМИ о том, что артистку частично парализовало.

Затишье было недолгим, а жаль. Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все, — написали близкие актрисы на странице Instagram, созданной в её поддержку.

Также они добавили, что по-прежнему отказываются от официальных комментариев в СМИ, чтобы сохранить право на личные границы Анастасии.

Как ранее писал NEWS.ru, Анастасия Заворотнюк уже три месяца лежит в центре реабилитации без каких-либо улучшений. По информации СМИ, у неё отнялась вся правая сторона тела.