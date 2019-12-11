Представители популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали публикации СМИ о том, что артистку частично парализовало.
Затишье было недолгим, а жаль. Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все, — написали близкие актрисы на странице Instagram, созданной в её поддержку.
Также они добавили, что по-прежнему отказываются от официальных комментариев в СМИ, чтобы сохранить право на личные границы Анастасии.
Как ранее писал NEWS.ru, Анастасия Заворотнюк уже три месяца лежит в центре реабилитации без каких-либо улучшений. По информации СМИ, у неё отнялась вся правая сторона тела.
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