https://static.news.ru/photo/bb2903fe-2805-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Представители популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали публикации СМИ о том, что артистка вовсе не больна и была замечена с мужчиной.

По их словам, одно из изданий опубликовало старое фото артистки, выставив его за свежее.

Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Жаль, что моральное уродство не лечится, — говорится в сообщении представителей актрисы в Instagram.

Они попросили не распространять информацию, порочащую мать троих детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь. Актрисе, по некоторым данным, поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.