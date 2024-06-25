Представители Тимберлейка ответили на слух о его выступлении нетрезвым TMZ: Джастин Тимберлейк был трезв на вирусном видео с обезумевшим взглядом

Фото: Gonzales Photo/Lasse Lagoni/Global Look Press

Джастин Тимберлейк

Представители американского певца Джастина Тимберлейка опровергли предположение о том, что он вышел на сцену под воздействием «каких-то веществ или алкоголя» на недавнем концерте в Лаг-Вегасе, пишет TMZ. По данным издания, ролик, на котором исполнитель поет в микрофон с обезумевшим взглядом, стал вирусным и набрал миллионы просмотров, а поклонники заговорили о его зависимости. Однако странное поведение Тимберейка объясняется обычной усталостью, говорится в сообщении.

Источники сообщили, что он даже близко не был к опьянению. Некоторые предполагали, что широко раскрытые глаза Джастина указывали на то, что он не был трезв — но нам сказали, что он был трезв на 100%, как и на каждом концерте. Джастин никогда не выходит на сцену нетрезвым, потому что на нем лежит большая ответственность, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Хэмптоне — курортном городе США. Стражи порядка задержали звезду 17 июня. Известно, что у Тимберлейка впереди было запланировано несколько выступлений. После скандала с задержанием цены на билеты снизились. Сам артист извинился перед публикой и объяснил случившееся сильной усталостью. Следующее судебное заседание назначено на 26 июля.

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