Представитель проекта «Дом-2» заявил, что шоу не будет закрываться

https://static.news.ru/photo/fd5825ba-42b8-11eb-8197-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom2.ru

Реалити-шоу «Дом-2» не закроется окончательно, проект просто поменяет формат и канал, где будет выходить. Об этом сообщил сотрудник скандального шоу.

«Дом-2» закрывают на [телеканале] ТНТ. Но у проекта изменят формат, он станет выходить в другом месте, — отметил представитель шоу, слова которого приводит KP.RU.

По его словам, решение о «переезде» проекта будет принято уже в ближайшее время. Предполагается, что шоу будет выходить в эфир на платной платформе в Сети.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о неудачных попытках организаторов поднять рейтинги проекта.

Солнцев подверг критике создателей шоу за приглашение известных блогеров в качестве ведущих. Известно, что на «Дом-2» приглашали Сашу Спилберг, которая должна была привлечь более молодую аудиторию. По мнению Солнцева, девушка не справилась со своей задачей, так как не понимала цели проекта.