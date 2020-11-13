Представитель попавшего в больницу Хрусталёва рассказала о его состоянии

https://static.news.ru/photo/d57c247e-2729-11eb-a92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Соведуший шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталёв сейчас в стабильном состоянии, опасность для жизни миновала. Об этом сообщила менеджер комика Анна Тригуб.

Она также уточнила, что тест на COVID-19 у артиста отрицательный, сказала она в эфире Пятого канала.

15 ноября телеведущего выписали из сестрорецкой больницы № 40, куда он попал после того, как потерял сознание в такси. Сейчас Хрусталёв находится дома у своей мамы, которая живёт в Репино.

14 ноября артист ехал к матери, которая живёт в районе Репино. Артист почувствовал себя плохо в такси, и водитель отвёз теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.

Как выяснилось, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Артист, до того как оказаться в реанимации, на здоровье не жаловался и чувствовал себя хорошо. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести Хрусталёва в искусственную кому.

Как писал NEWS.ru, близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус. Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем.