Представитель Овсиенко успокоил обеспокоенных «пропажей» певицы поклонников

https://static.news.ru/photo/7d53df10-e5b3-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Татьяна Овсиенко жива и здорова, а не выходит на связь по причине занятости, заявил её пресс-секретарь Вячеслав.

Подписчики артистки в соцсетях забили тревогу, так как Овсиенко не обновляла свои аккаунты уже почти два месяца. Многие, памятуя о случившемся с другой певицей, Валентиной Легкоступовой, предположили, что и с исполнительницей хита «Дальнобойщик» тоже могло что-то произойти, или она заболела.

Представитель Овсиенко заявил, что общался с артисткой 22 августа и с ней всё хорошо, но она занята другими делами. Он пообещал, что со снятием всех ограничений, связанных с пандемией, певица представит поклонникам «что-нибудь хорошее». Также Вячеслав добавил, что 27 августа Татьяна примет участие в телепередаче, посвящённой 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, певица Наталья Штурм в разговоре с журналистами сообщила о необычном способе увековечить память скончавшейся исполнительницы Валентины Легкоступовой. Она предложила сделать из праха покойной звезды драгоценные кулоны.