Представитель МакSим объяснила, почему правду о певице скрывают

Генеральный менеджер певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в комментариях под одной из своих публикаций в Instagram объяснила, почему от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы. Она отметила, что существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим.

Таким образом она ответила на вопрос одного из подписчиков, беспокоящегося здоровьем пациентки. Юзер попросил Соколову «хоть что-то написать», чтобы недоброжелатели «не высасывали новости из пальца».

Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников [Абросимовой] в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения, — отметила Соколова.

Накануне представитель певицы обратилась к фанатам футбольного клуба «Спартак» в комментариях в Instagram. Она поблагодарила их за поддержку.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких.

10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.

Ранее в понедельник менеджер певицы ответила на слухи о развитии у неё сепсиса.