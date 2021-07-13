Представитель МакSим объяснила, почему правду о певице скрывают

Генеральный менеджер певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в комментариях под одной из своих публикаций в Instagram объяснила, почему от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы. Она отметила, что существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим.
Таким образом она
Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников [Абросимовой] в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения, — отметила Соколова.
Накануне представитель певицы обратилась к фанатам футбольного клуба «Спартак» в комментариях в Instagram. Она поблагодарила их за поддержку.
Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких.
10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.
Ранее в понедельник менеджер певицы ответила на слухи о развитии у неё сепсиса.