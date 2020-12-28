Представитель «Иванушек» рассказала о звёздной болезни участников группы

https://static.news.ru/photo/7f27286c-49b6-11eb-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Секретарь концертного директора группы «Иванушки International» Андрея Чеснова Олеся Сазыкина рассказала, что ей было тяжело работать с членами коллектива, когда на них «свалился успех».

На волне свалившегося успеха парни поймали звёздную болезнь. Вели себя, мягко говоря, не совсем адекватно, — рассказала Сазыкина MK.RU.

По её словам, участники группы часто пили и не приезжали трезвыми ни на один концерт, а после выступлений шли развлекаться и пользовались услугами проституток.

Представитель «Иванушек» добавила, что Кирилл Андреев всегда был чем-то недоволен, а в нетрезвом виде иногда дрался.

Ранее продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что у рыжего Иванушки Андрея Григорьева-Апполонова есть серьёзные проблемы с алкоголем. Такое заявление он сделал, комментируя слухи о том, что один из солистов «Иванушек international» подвержен пагубной привычке. Продюсер пояснил, что пристрастие артиста к спиртному не связано ни с его недавним разводом, ни с какими-либо ещё событиями в жизни.

Матвиенко добавил, что Григорьев-Апполонов выпивает на протяжении всего времени их знакомства. Однако к юбилейному концерту группы члены коллектива дали несколько обещаний. В частности, Кирилл Андреев обещал похудеть на 10 килограммов, но похудел на 12, а Кирилл Туриченко должен был перекрасить волосы. Андрей же пообещал бросить пить. Продюсер выразил надежду, что артист сможет справиться со своей проблемой, и сообщил, что намерен обратиться к друзьям Григорьева-Апполонова, чтобы они помогли ему, писал NEWS.ru.