Представитель Чичериной объяснил, почему она не явилась в полицию

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Рок-певица Юлия Чичерина сейчас действительно находится за пределами страны, поэтому не может прийти в полицию, куда была вызвана повесткой. Информацию об этом подтвердил директор артистки Ларион Колесов.

Вместе с тем, он отказался от каких-либо комментариев по существу претензий правоохранительных органов. Ранее он расплывчато заявлял о неких украинских деятелях искусств, написавших заявление на Чичерину. При этом он подчёркивал, что их претензии — клевета.

Юля сейчас не в России. Информация не распространяется, — цитирует Колесова РИА Новости.

По некоторым данным, певица сейчас находится в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что Чичерина получила вызов на допрос в отдел уголовного розыска подмосковного города Клин, куда должны была явиться 30 декабря. При этом традиционно для подобных повесток в случае неявки ей пригрозили принудительным приводом.

В ответ на это певица разразилась гневной тирадой в Instagram, сообщив, что её «пугают статьями» уже не в первый раз. Она заявила, что полицейские в Клину «работают на укропских стукачей, <...> вместо того чтобы разобраться с клеветниками на месте».

Хорошо иметь паспорта непризнанных республик [Донбасса] с боевой милицией, которая прикроет от предателей, и плохо — таких ментобандеровцев, [которые] либо сознательно работают на пятую колонну, либо это идиотизм и им пора на пенсию по состоянию психического здоровья, — написала гневную отповедь Чичерина, также не раскрывая сути вопроса.

Она добавила, что за свои старания полицейские не получат званий Героев Украины и каких-либо грин-карт.

В октябре Чичерина получила гражданство самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщал NEWS.ru.