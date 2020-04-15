Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной сообщил о состоянии здоровья артистки

11:44, 15 апреля 2020
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина в настоящее время находится в сознании, она идёт на поправку. Об этом журналистам 15 апреля сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Надежда Георгиевна в сознании, проходит лечение, идёт на поправку, — приводит его слова РИА Новости.

Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Она находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Анализы на коронавирус у артистки показали отрицательный результат. Однако медицинские специалисты диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию о состоянии её здоровья.

Как ранее передавал NEWS.ru, Бабкина находится на искусственной вентиляции лёгких, у неё поражена значительная часть лёгких. Певица недавно вышла из комы.

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