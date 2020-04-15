Представитель Бабкиной сообщил о состоянии здоровья артистки

Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Кристина Орбакайте с восьмилетней дочкой Клавдией записали видеопоздравление для Аллы Пугачёвой. Ей исполняется 71 год. Из-за режима самоизоляции семья не может собраться вместе, чтобы отметить день рождения Примадонны.

В качестве оператора выступил муж Кристины — бизнесмен Михаил Земцов. Клава вместе с мамой спела вживую для звёздной бабушки. Очень ждём встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и...