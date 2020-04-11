Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о динамике развития состояния певицы

12:09, 11 апреля 2020 63
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной в больницу с пневмонией, положительная. Об этом сообщил исполнительный директор театра Антон Собянин.

Динамика положительная. Дай бог, всё будет хорошо, — цитирует РИА Новости представителя артистки.

Надежда Бабкина была введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством, писал NEWS.ru.

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