Представитель Бабкиной рассказал о динамике развития состояния певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной в больницу с пневмонией, положительная. Об этом сообщил исполнительный директор театра Антон Собянин.
Динамика положительная. Дай бог, всё будет хорошо, — цитирует РИА Новости представителя артистки.
Надежда Бабкина была введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством, писал NEWS.ru.