Представитель Бабкиной рассказал о динамике развития состояния певицы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дизайнер Аника Керимова рассказала, что во время карантина она шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой, которая осенью выйдет замуж.

Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей. По словам дизайнера, наряд из итальянского шёлка и французских кружев будет украшен двадцатью килограммами...