https://static.news.ru/photo/641dfd80-3610-11ea-9e3c-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох прокомментировал заявление шоумена Рустама Солнцева о драке певицы с народной артисткой Надеждой Кадышевой. По его словам, все эти высказывания мог себе позволить только невоспитанный человек.

Безусловно, неэтично это выплёскивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Бабкину это абсолютно не заденет, — цитирует его «Газета.Ру».

Подобные заявления он расценил как «тявканье» и подчеркнул, что знает Кадышеву только с положительной стороны.

Ранее Рустам Солнцев раскрыл подробности взаимоотношений певицы Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной. По его словам, однажды во время съёмок «Новогоднего огонька» между артистками якобы произошла драка. В ходе конфликта, как утверждает Солнцев в своём Instagram, шоумен сослался на отрывок из якобы существующих мемуаров певицы Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!», которые собраны из воспоминаний солистки «Золотого кольца», писал NEWS.ru.