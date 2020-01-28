Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев назвал недостоверными сведения о том, что с актрисой всё в порядке. Так он прокомментировал информацию, размещённую в соцсетях, что артистку якобы нашли живой в мексиканском Канкуне.
Это абсолютный фейк. Наталья до сих пор не вышла на связь, — отметил Трунцев в интервью РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Мексике обнаружили автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, на котором она уехала от своей подруги. Об этом заявил Ян Трунцев. По его словам, все автомобили Натальи находятся в гараже. Оба телефона звезды недоступны. При этом сын актрисы Дмитрий Дунаевский тоже не знает, где его мама.