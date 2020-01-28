Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» сделал заявление относительно обращения на него в Генпрокуратуру. Он напомнил, что инициатива принадлежит депутату Госдумы Николаю Зенцову и организации «Сорок сороков», которые просят возбудить в отношении популярного артиста уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» сделал заявление относительно обращения на него в Генпрокуратуру. Он напомнил, что инициатива принадлежит депутату Госдумы Николаю Зенцову и организации «Сорок сороков»,...