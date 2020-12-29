Представитель Алибасова рассказал о его здоровье после падения с лестницы

https://static.news.ru/photo/93d7b880-4a97-11eb-bc30-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Советский и российский продюсер Бари Алибасов выписался из лечебного учреждения после падения с лестницы. Медики обнаружили у музыканта ушибы, однако переломов нет, рассказал журналистам пиар-директор знаменитости Вадим Горжанкин. ЧП произошло 29 декабря 2020 года.

Он добавил, что Алибасов испытывает трудности с приёмом пищи. Он вынужден постоянно питаться жидкими продуктами, пишет РИА Новости.

Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет, — отметил Горжанкин.

Возможной причиной госпитализации продюсера Бари Алибасова могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Такое предположение сделал его сын Бари Алибасов-младший. Он допустил, что отец мог употреблять алкоголь, хотя ему «нельзя ни капли алкоголя». Продюсер Алибасов и актриса Федосеева-Шукшина развелись на прошлой неделе, их брак просуществовал чуть более двух лет.

Продюсер Бари Алибасов устал от жизни. Его посещают мысли о суициде, рассказал адвокат Сергей Жорин. Он утверждает, что ему об этом сообщил сам именитый музыкант. В последнее время шоумен всё чаще оказывается в эпицентре скандалов. Но если раньше это было частью амплуа основателя группы «На-На», то сейчас мешает стать тихим пенсионером.

Среди наиболее заметных за последнее время историй, в которые он попадал, были отравление чистящим средством «Крот», которое продюсер принял за сок, развод с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной и предшествовавший этому затяжной имущественный спор из-за недвижимости и денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов — младший назвал себя нищим. Бывшая жена через суд добилась алиментов на совместную дочь. Размер выплат будет составлять 50 тысяч рублей.