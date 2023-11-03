«Предатели Родины»: что говорят местные жители Грязи о Пугачевой и ее муже Жители деревни Грязь о Пугачевой и Галкине: они с Максимом вернутся

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева вернулась в Россию. Жители деревни Грязь сегодня утром заметили черный Rolls-Royce звезды у стен ее замка. Никто из местных Примадонну лично не встретил. Что сейчас происходит в деревне и что о Пугачевой говорят ее соседи, — в материале NEWS.ru.

«Не хочу, чтобы они уезжали отсюда»

От Москвы до деревни Грязь Одинцовского района 32 километра. Если ехать без пробок, это максимум час в пути. Пугачева вернулась в замок утром. Примадонна пересекла латвийскую границу в Псковской области, потом села на поезд до Ленинградского вокзала.

У замка Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) и Пугачевой тишина, хотя недавно было шумно, шел ремонт. У ворот стоят журналисты Telegram-каналов. К группе подъехал мужчина на черном Range Rover. Он сначала возмущался, что пресса не оставляет Пугачеву в покое, но потом заявил, что Алла Борисовна — хорошая соседка.

«Я не хочу, чтобы они уезжали отсюда, хорошие люди... Всегда здоровались», — говорит он.

Водитель добавил, что за время отсутствия Пугачевой не видел ни одного потенциального покупателя замка, но кто там жил все это время, он не знает.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что сказала фанатка Пугачевой с татуировкой ее лица на ноге

NEWS.ru познакомился с Анной-Ангелиной, одетой во все черное. Девушка представилась поклонницей Анны Борисовны.

«Я подсела на творчество Аллы Борисовны в сентябре прошлого года, просто я послушала несколько песен, вспоминала, кто это, и влюбилась, — рассказала журналисту NEWS.ru Анна-Ангелина. — Я не особо интересовалась, потому что для меня это такой же персонаж, как Ленин, который жил жив и будет жить».

Анна-Ангелина продемонстрировала большую татуировку с Пугачевой на ноге и сообщила, что всего у нее на теле их 33 штуки, однако фото именно этой посмотрели в Сети 130 тысяч человек.

«Приехала подержать ее. Морально эмоционально, энергетически», — заявила корреспонденту NEWS.ru Анна-Ангелина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Анна-Ангелина

Зачем Галкину и Пугачевой продавать замок

Деревня Грязь впечатляет контрастами. С одной стороны располагается замок с садом и средневековыми горгульями, дорогие коттеджи и Range Rover богатых жителей. С другой — дома, больше похожие на избы или бараки. На некоторых участках даже сохранились дощатые туалеты.

Местная жительница Виктория гуляет с маленьким ребенком у сараев, рядом располагается огороженный сеткой маленький участок, на котором квохчут куры и петухи.

«Как можно бросить такой красивый дом? Зачем продавать? Тяжелое время пройдет, и они с Максимом вернутся. Они хорошие», — говорит Виктория.

Женщина вспомнила, что под Новый Год дети Пугачевой и Галкина Лиза и Гарри дарили соседям подарки — небольшие продуктовые наборы, в которых были сырокопченая колбаса и шампанское, и выразительно читали стихи. По словам Вики, звездная семья вела себя с соседями вежливо — они всегда здоровались при встрече.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Через деревенские дощатые туалеты открывается вид на замок

«Замок Пугачева и Галкин построили незаконно»

На самом деле на вопросы про Пугачеву большинство деревенских реагируют односложно: «Не видели. Не знаем. Говорить не будем». Многие даже не знают, что она вернулась в Грязь и пожимают плечами: «Да мне все равно».

У сарая мужчина собирает дрова, готовится затопить баню. «Я как-то не интересуюсь. Положительно (относится к возвращению. — NEWS.ru), как и все население. Почему я должен под дуду подгибаться? Человек имеет право правду сказать. У нас на самом деле в России бардак. Я думаю, не всех она назвала (холопами и рабами. — NEWS.ru), надо понимать двояко», — говорит Александр.

Он отметил, что Алла и Максим здоровались и вели себя всегда нормально, соседи как соседи, но вспомнил что свой замок они построили на месте бывшей барской усадьбы, что, с его точки зрения, «незаконно».

«Здесь был барский сад, барин Грязи жил», — сказал Александр. Он также добавил, что позже в этих местах «гуляли дети» и «пели соловьи, а теперь только воронье».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

«Вернется, потому что есть покровители»

Недалеко от замка находится мусорная площадка с контейнерами — место встречи местных, которое, видимо, изменить нельзя. В деревне Грязь никакой другой инфраструктуры нет, только маленький продуктовый магазин.

«Да, скорее всего, вернется. Куда ей деваться. У нее же покровители здесь есть», — говорит Виктор, приехавший выбросить мусор из соседней деревни.

Отсутствие мест, куда можно выбросить мусор, возмущает соседей Примадонны. «Это единственная контейнерная площадка на все деревни и в округе, и все приезжают сюда выкидывать мусор. Утром трафик... Всю дорогу нам разбили, сделать не могут. Какой замок, какая Пугачева?!», — возмущается жительница Мария Сорокина.

Женщина рассказывает, что проблем в деревне много: контейнерная площадка, которую никак не сделают закрытой и летом она сильно пахнет, дорога, которую не ремонтируют нормально, а присыпают галькой, отсутствие тротуаров. По ее словам, власти не хотят помогать деревне, жалуются на отсутствие средств, в последний раз «сослались в ответе на СВО».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Местная жительница и корреспондент NEWS.ru

Пугачева с Галкиным, как отмечает Мария, тоже никогда особо деревне не помогали, хотя их дети и они сами раньше гуляли тут. По ее словам, детскую площадку, строительство которой СМИ приписывают звездным супругам, на самом деле делала администрация. Напротив нее расположено кладбище детских игрушек.

«Жители после того как узнали, что они так про страну сказали, негативно настроены, не только наша деревня и все ближайшие. Все так возмущались, когда узнали, и относятся к ним как к предателям, и когда были слухи, что замок продается, все сказали «ура», — говорит Мария.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru Вид на детскую площадку в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Вид на детскую площадку в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Вид на детскую площадку в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Вид на детскую площадку в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Кладбище детских игрушек в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Кладбище детских игрушек в д. Грязи Фото: Стрингер/NEWS.ru Местные жители жалуются на открытую контейнерную прощадку Фото: Стрингер/NEWS.ru Местные жители жалуются на открытую контейнерную прощадку

По данным Telegram-канала SHOT Пугачева пробыла в замке всего два часа, в восемь утра она приехала, а уже в десять с заднего входа певицу забрала машина, которая направилась в сторону Петербурга.

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