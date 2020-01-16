https://static.news.ru/photo/c6230574-386e-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства РФ телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.

По мнению активистов, телеведущий и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнению Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.

Активисты опубликовали на сайте CitizenGo, в которой потребовали снять с сетки вещания программу «Вечерний Ургант», как оскорбляющую чувства верующих. Кроме того, они призвали внести в Конституцию РФ поправки, запрещающие двойное гражданство, и лишить российских паспортов лиц, имеющих таковое, в том числе и Урганта. К настоящему моменту петицию подписали около 8,4 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Ургант жёстко пошутил над «Уральскими пельменями» и их поклонниками. По словам телеведущего, успех программы напрямую зависит от цен на спиртное в России. В связи с их повышением в 2020 году люди перестанут смеяться над выступлениями юмористов, считает Ургант.