Члены православного общественного движения «Сорок сороков» потребовали лишить гражданства РФ телеведущего Ивана Урганта. Их оскорбили шутки, прозвучавшие в программе «Вечерний Ургант» 7 января.
По мнению активистов, телеведущий и приглашённые на программу гости глумились над христианскими традициями. В частности, они возмутились демонстрацией в эфире коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», а также сравнению Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.
Активисты
Ранее NEWS.ru писал, что Ургант жёстко пошутил над «Уральскими пельменями» и их поклонниками. По словам телеведущего, успех программы напрямую зависит от цен на спиртное в России. В связи с их повышением в 2020 году люди перестанут смеяться над выступлениями юмористов, считает Ургант.
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