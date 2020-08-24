Правнук Сталина обвинил Максакову в обмане

https://static.news.ru/photo/100c95a8-e655-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство с Иосифом Сталиным. Звезда считает, что её бабушка, также оперная дива Мария Максакова, могла быть любовницей советского вождя.

Моя бабушка никогда не говорила, кто является отцом её дочери, но, наверняка, у неё были сильные чувства к этому человеку. Всё-таки она родила ребёнка вне брака в тяжёлое для страны время, прямо накануне войны, — отметила Максакова в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Правнук Сталина Селим Бенсаад также сдал ДНК-тест и заявил, что оперная певица ради пиара затеяла нечестную игру.

Я слышал, что вы сделали тест ДНК в США. Так вот я думаю, что вы украли генетический материал у Крис Эванс, внучки Сталина, чтобы доказать родство. Я сдавал тест ДНК и снимал процесс на камеру. У вас есть подобное видео? — спросил он певицу.

Мужчина добавил, что хочет быть абсолютно уверенным в подлинности экспертизы Максаковой.

Певица на это заявила, что пытается лишь узнать свои корни и на генетическую экспертизу решилась, чтобы развеять или подтвердить слухи об отношениях своей бабушки и Сталина. Богатства его потомков или фамилия советского вождя ей не интересны, подчеркнула Максакова.

Результаты генетической экспертизы назовут в следующей программе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Максакова снова обратилась в суд из-за апартаментов в комплексе «Москва-Сити». Она рассказала журналистам, что в 2017 году оформила доверенность на квартиру на дочь своего супруга Екатерину. Девушка продала квартиру экс-следователю Денису Панаитову за 38 миллионов рублей. Оперная певица не получила этих денег. Максакова считает, что Екатерина могла совершить сделку под воздействием наркотиков.