Нами действительно был подан иск, который суд удовлетворил. Апелляцию подавать мы не будем, Егор удовлетворен этим решением. Главное, что правда восторжествовала. Mash публиковал информацию, которая не соответствовала действительности, по крайней мере в отношении Егора Крида. Значит, таким путем будем требовать, чтобы они писали правду. Они опубликовали несколько новостей, одну мы просили скорректировать, обращались напрямую. Вторую новость они удалили, но не написали опровержение, это был главный момент, поэтому и был подан иск, — рассказала Кордупель.