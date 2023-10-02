Егор Крид удовлетворен решением суда по иску против Mash, поэтому не будет подавать апелляцию, рассказала NEWS.ru PR-директор певца Мария Кордупель. По ее словам, Telegram-канал публиковал информацию, которая не соответствовала действительности.
Нами действительно был подан иск, который суд удовлетворил. Апелляцию подавать мы не будем, Егор удовлетворен этим решением. Главное, что правда восторжествовала. Mash публиковал информацию, которая не соответствовала действительности, по крайней мере в отношении Егора Крида. Значит, таким путем будем требовать, чтобы они писали правду. Они опубликовали несколько новостей, одну мы просили скорректировать, обращались напрямую. Вторую новость они удалили, но не написали опровержение, это был главный момент, поэтому и был подан иск, — рассказала Кордупель.
Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Егора Крида (Булаткина) к Telegram-каналу Mash, который опубликовал пост о причастности артиста к неуплате налогов. Журналистов обязали выплатить 350 тысяч рублей. СМИ сообщали, что изначально Крид требовал взыскать с Telegram-канала 1 млн рублей в качестве морального ущерба.