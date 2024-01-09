Правда ли, что лидер «Щенков» задержан? При чем здесь Центр «Э» и Мизулина Baza: солиста «Щенков» Тесли задержали после голого перформанса в Петербурге

Фото: Социальные сети

Максим Тесли

Фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли оказался в центре внимания благодаря своему голому перформансу на концерте в Санкт-Петербурге. Правда ли, что его задержали, почему им заинтересовались Екатерина Мизулина и певица Алиса Вокс и что его связывает с рэпером Vacio?

За что задержали солиста «Щенков» Тесли

Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково после выступления в одном носке. По данным Telegram-канала Baza, Максима Тесли (Моисеева) задержали вечером 8 января во время вылета в Екатеринбург. Как сообщают источники канала, оттуда он планировал улететь в Казахстан — у музыканта был куплен билет в Алма-Ату.

Baza пишет, что выступлением фронтмена «Щенков» заинтересовались в Центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. По информации канала, в его выступлении усмотрели признаки административного правонарушения.

Что случилось на концерте «Щенков» в Петербурге

Фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, который прикрывал половой орган музыканта. Во время исполнения одной из песен элемент одежды, скрывавший интимные места вокалиста, сполз и оставил певца совершенно голым перед толпой зрителей.

В Сети предполагают, что подобное выступление Тесли является отсылкой к «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, на которой рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) выглядел аналогичным образом.

Почему выходка лидера «Щенков» вызвала осуждение

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала в разговоре с 78.ru, что перформанс лидера группы «Щенки» был бы допустим в определенном контексте, однако сейчас не тот случай. Звезда считает, что подобные действия не вызвали бы осуждения в период, «когда нет крупных конфликтов мировых, когда не происходит трагедий твоего народа, общемировых проблем».

«Как человек может в здравом уме это сделать, не под давлением, не в состоянии какой-то эмоциональной зависимости, мне сложно представить. Насколько я понимаю, даже по опыту моего бывшего работодателя Сергея Шнурова, мужчины на сцене раздеваются гораздо легче. Этот тренд, этот носок на причинном месте, начался не вчера, не сегодня, не на „голой“ вечеринке», — возмутилась Вокс.

Вокс добавила, что лично знакома с другим участником коллектива «Щенки». Ее друг рассказывал, что вне музыкальной карьеры Тесли работает юристом.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже осудила действия молодого исполнителя. Она назвала музыканта подражателем рэпера Vacio.

«У него [Vacio] обнаружился подражатель — солист некой группы „Щенки“. Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы Северной столицы», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Фото: Социальные сети Максим Тесли

Как накажут солиста «Щенков» за голый перформанс

Рэп-исполнитель Vacio был дважды задержан после появления на «голой» веечринке Ивлеевой в одном носке. Сначала он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф в 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Рэпер должен был выйти на свободу после ареста около 22:00 в пятницу, 5 января. Однако 6 января стало известно о повторном задержании Васильева. Telegram-канал «112» уточнял, что на этот раз Vacio обвинили в хулиганств по ч. 2 ст. 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Вчера, 8 января, стало известно, что Vacio получил повестку в военкомат. По окончании административного ареста рэпер отправится в армию.

«По словам Vacio, после его ареста на 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профилактической беседы, но допрашивали по поводу вечеринки в „Мутаборе“», — сообщала «Газета. Ru».

Предполагается, что лидера «Щенков» ждут аналогичные меры. Зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что теперь, возможно, Тесли сменит носок на «серую форму и будет исполнять хиты для заключенных». Парламентарий также допустил, что в будущем клуб MOD, где выступали «Щенки» превратится в студию для детских кружков, где ребята будут танцевать, «собирать бабочек и лепить гербарий».

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