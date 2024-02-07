Праправнучка последнего короля Саксонии откровенно снялась для Playboy

Фото: Социальные сети

Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис

Праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа III Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис снялась в фотосессии для Playboy. Таким образом, на обложке мужского журнала впервые появилась аристократка. Принцесса Саксонская выразила уверенность, что предок одобрил бы ее поступок, пишет Daily Mail.

Каждая женщина прекрасна такой, какая она есть, — заявила она в интервью журналу.

Она подчеркнула, что всю жизнь борется с предрассудками из-за своего титула, но в конечном итоге рассматривает это как «благословение», из которого можно извлечь максимальную выгоду.

Ранее государственный секретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа была отправлена в отставку после интервью и фотосессии для журнала Playboy. Соответствующий приказ подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом сама Шьяппа объяснила появление своих фотографий во взрослом журнале защитой прав и свобод женщин. В весеннем номере Playboy также вышло ее 12-страничное интервью, в котором в том числе говорилось о проблемах аборта, феминизме, власти и сексе. Оно сопровождалось галереей снимков с ней. На одном из них женщина в откровенном боди сидела на фоне французского флага.