PR-директор Бузовой заявил, что певица не была партнером агентства Бабкиной Богославский: Бузова не является партнером агентства Марии Бабкиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова не была партнером модельного агентства Марии Бабкиной, которую обвинили в мошенничестве, заявил PR-директор исполнительницы Антон Богославский в шоу «Малахов». Он отметил, что Бузова участвовала в мероприятиях агентства в качестве приглашенной звезды.

Нет, партнером агентства Ольга не является, — подчеркнул Богославский.

По словам PR-директора, включение певицы в список партнеров стало неожиданностью для него. Бизнесвумен Марию Бабкину обвинили в мошенничестве некоторые из ее клиентов в эфире программы «Малахов». Они рассказали об обмане, по словам пострадавших, при подписании контрактов на них якобы применялся гипноз.

В первый раз она участвовала в шоу на музыкальном канале, где она была мотиватором. Она приехала, сказала пару фраз, и на этом ее участие в шоу на телевидении закончилось. Во второй раз она участвовала также в качестве артиста, — добавил Богославский.

Ранее мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что доходы дочери стали меньше из-за ситуации в стране. Женщина рассказала, что у экс-ведущей «Дома-2» сейчас нет возможности поменять машину, на которой она ездит уже восемь лет. После этого певица получила в подарок на день рождения черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, не уточняется.