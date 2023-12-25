«Позорище!»: в Сети призвали лишить Киркорова звания Народного артиста Поклонники назвали Киркорова «голым королем»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поклонники певца Филиппа Киркорова осудили его появление в Большом театре после «голой вечеринки» у блогера Анастасии Ивлеевой. В комментариях под постом артиста в Instagram (деятельность в РФ запрещена) некоторые подписчики назвали его «голым королем» и призвали лишить звания Народного артиста.

Из огня да в полымя, из грязных вечеринок да к высокому искусству, позорище. Лишить звания Народного артиста! Если есть культура, она в поведении! — написала пользовательница Марина.

Поклонница Елена Диденко призвала зрителей отписаться от блога исполнителя. Марина Тянинская отметила, что артист вошел в здание Большого Театра, не сняв головной убор. Поклонник Кирилл Банкиров поинтересовался, почему Киркоров не пришел на спектакль «голышом».

Песков вас всех может и простил, но народ... Закончилось к вам уважение, — подчеркнул подписчик Василий Молвинский.

«Царьград» ранее сообщил, что Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» столкнул охранника со сцены, в результате чего секьюрити получил травмы. На записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца, и в момент, когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул.

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с NEWS.ru заявил, что инцидент с охранником, которого, предположительно, толкнул Киркоров, уже удалось разрешить. По его словам, сотрудник по неясным причинам не позволял артисту зайти в собственную гримерку. Юрист также добавил, что сразу после инцидента к народному артисту России приходил следователь, после чего было принято решение о закрытии дела.