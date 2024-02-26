«Позорище в массы»: в Сети разгромили возвращение шоу «Наша Russia»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Кадр из шоу «Наша Russia»

25 февраля стало известно, что на ТНТ вернется популярное сатирическое шоу «Наша Russia». Новость вызвала волну обсуждений в Сети, поскольку не все оказались рады ремейку. Что не так с шоу «Наша Russia», ждут ли его россияне?

Что известно о возвращении шоу «Наша Russia»

О возвращении шоу рассказал генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов. Во время презентации «Новой Фабрики звезд» он подчеркнул, что ремейк развлекательной программы обусловлен тем, что зрителю знаком такой формат.

«Человек любит ровно то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать, это возвращение шоу „Наша Russiа“», — объявил Водахов.

Юмористическое шоу выходило с 2006 по 2011 год. В нем принимали участие Павел Воля, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Михаил Галустян. На экраны вышло пять сезонов развлекательной программы, благодаря чему зрители наблюдали за злоключениями гастарбайтера Джамшута, пролетария Ивана Дулина, самого честного инспектора ГИБДД Лебедева, охранника Бородача и других.

В декабре 2023 года гендиректор ТНТ Тина Канделаки заявила «Ведомостям», что в шоу будут участвовать Светлаков и Галустян. Оба комика заключили эксклюзивные контракты с каналом.

«У нас уже есть шоу „Галустян+“, в 2024 г. начнет выходить „Светлаков+“. А теперь давайте поставим плюс между ними: Светлаков + Галустян. Что получается?» — рассуждала директор канала.

Будут ли россияне смотреть шоу «Наша Russia»

Продюсер Павел Рудченко считает, что проект «Наша Russia» будет пользоваться определенной популярностью и приобретет образовательную функцию. По его мнению, юмористические истории показывают многообразие нашего народа.

«Более грамотные люди задумаются об определенных нюансах, может, что-то исправят в своих личностных качествах. Люди с более плоским мышлением просто посмеются, и все. Высмеивая определенные стороны людей, можно даже корректировать свое поведения», — сказал Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Он призвал помнить, что шоу «Наша Russia» — в первую очередь юмористическая передача. По мнению продюсера, интересными были образы бомжей на Рублевке, жителя Таганрога, разговаривавшего с телевизором.

«Если бояться какой-то русофобии, очень сложно тогда говорить о юморе, так как юмор всегда высмеивает что-то, выбивающееся из нормального восприятия. <...> В принципе, я за перезапуск это программы. Рейтинги ТНТ только вырастут», — признался Рудченко.

Среди пользователей немало тех, кто согласен с продюсером. Россияне отмечали правдивость и назидательность некоторых сюжетных линий шоу.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Сергей Светлаков

«Сюжеты про Вадима Рудольфовича с пациентами и Снежану Денисовну (школьную учительницу. — NEWS.ru) в какой-то степени были правдой», — считает подписчик Readovka.

«Да нормальный юмор. Пошловатый конечно, но ничего русофобского там точно не было. Я смотрел с удовольствием», — отметил другой.

Пользователи напомнили, что персонажи шоу «Наша Russia» были узнаваемыми, а в самой программе обличались пороки. Многие назвали передачу сатирической и отметили, что этого сейчас не хватает на телевидении.

«Вы че, норм передача всегда была. Это называется сатира, сопли подтереть!» — подчеркнули в комментариях.

«Даже в СССР был журнал „Крокодил“, где в сатирической форме высмеивались недостатки общества. Так что прежде чем что-то запрещать — подумайте. „Наша Раша“ хорошая передача, гоблинам иногда полезно посмотреть на себя со стороны», — считает один из пользователей.

За что критикуют шоу «Наша Russia»

Некоторые россияне негативно отнеслись к возвращению юмористической программы. Многие запомнили передачу по пошлым шуткам и плохому юмору.

«Помойка для недоразвитых!» — возмутились в комментариях.

«Позорище в массы, как перезапустят, так и свернут», — считает одна из подписчиц «Новостей Москвы».

В комментариях также предложили отправить шоураннеров «Наша Russia» на СВО. Пользователи напомнили, что Светлаков опубликовал в соцсетях черный квадрат после начала спецоперации, а летом приобрел коттедж в Юрмале.

«В самом названии уже есть издевательство и неуважение к стране, в английской транскрипции название страны», — негодует одна из пользовательниц.

«Всё шоу было построено на дискредитации России. То время прошло. Сейчас это не является смешным», — подчеркнула другая.

Читайте также:

Тодоренко станет ведущей «Новой Фабрики звезд»: что известно, кто в жюри

«Зеленый слоник», обида на Россию, скандал в школе: куда пропал Епифанцев

Дмитрий Назаров вернется в МХТ? Что сказал Хабенский