«Позор Бероеву»: Олег Газманов сделал прививку себе и 85-летней тёще

Советский и российский певец Олег Газманов привился от COVID-19 вместе с 85-летней тёщей. Фото из кабинета врача он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Артист пристыдил актёра Егора Бероева, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса.

В своё время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор Борову (Егору Бероеву. — NEWS.ru) и другим известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям, — написал под постом музыкант.

Газманов добавил, что в августе 2020-го переболел COVID-19 и хотя у него ещё есть антитела, но он сделал прививку. Исполнитель отметил, что прислушивается «только к мнению специалистов-эпидемиологов, ни стоматологов, ни хирургов и прочих не слушает», так как последние — «узкоспециализированные лекари».

Накануне телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв в эфире «Вестей недели» раскритиковал актёра Егора Бероева, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса. Журналист посоветовал ему «лучше жевать, а не говорить», а также добавил, что артисту, как и антипрививочникам, «плевать на страну».

Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Артист сравнил ограничительные меры на фоне COVID-19 с преследованием евреев во времена Второй мировой войны.