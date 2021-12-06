Познер заявил, что журналисты не выполняют приказов

Телеведущий Владимир Познер в рамках презентации своей новой книги «Английская тетрадь», отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какие приказы выполняет он сам, заявил, что журналист вообще не выполняет приказов. По мнению Познера, журналист перестанет быть журналистом, если выполнит чей-то приказ, пишет Sobesednik.ru.

Журналист не выполняет приказы. Да и собственно, кто ему будет приказывать что делать? Если это произойдет, он просто перестанет быть журналистом, — подчеркнул Познер.

Он добавил, что не считает себя писателем, так как пишет свои произведения исключительно в первой половине дня. Познер также анонсировал восьмисерийный фильм под рабочим названием «В поисках русского характера»: телеведущий посетит города на Волге, чтобы «рассказать русским, какие они».

Что из этого получится, не знаю. Одно дело, когда Познер и Ургант рассказывают российской публике о Франции или Испании и о том, какие они, французы или испанцы. Другое дело, когда мы рассказываем русским, какие они. Это может вызвать, так сказать, некоторое сопротивление, — пояснил Познер.

Ранее Владимир Познер предложил переименовать группу «Агата Кристи» в «Агафью Кристи». Об этом он заявил на фоне критики «Ельцин-центра» фронтменом группы Вадимом Самойловым.