Познер высказался о стоящем за раскруткой скандала с Ефремовым режиссёре

https://static.news.ru/photo/52fbfc00-aec9-11ea-b760-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал смертельное ДТП с участием актёра Михаила, которое привело к гибели человека. По его словам, вопрос о том, что за раскручиванием истории с Ефремовым стоит некий режиссёр, абсолютно лишён смысла.

Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране, — заявил он в интервью «Бизнес Online».

Журналист пояснил, что дело Ефремова вызвало такой интерес, потому что он — публичный человек и известная личность.Знаменитости, по словам Познера, всегда вызывали у людей больший интерес, чем например, обсуждение экономических вопросов.

Что касается самой аварии, то ведущий выразил надежду, что актёр получит такое наказание, как если бы это преступление совершил обычный человек.

Мне его не жалко. Он пьёт, причём давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека, — подытожил Познер.

Смертельное ДТП произошло 8 июня. После аварии в крови артиста обнаружили не только высокую дозу алкоголя, но и следы наркотиков. В их числе был и кокаин. Ефремову предъявили обвинения в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актёра было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, отказались от материальной помощи со стороны Ефремова, который стал виновником аварии.