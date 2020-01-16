Российский журналист Владимир Познер прокомментировал петицию православных активистов о лишении гражданства РФ телеведущего Ивана Урганта.
Инициативу он назвал несерьёзной и выразил уверенность в том, что лишение российского паспорта Урганту не грозит. Познер добавил, что давно дружит с телеведущим и на отношение к нему не смогут повлиять никакие религиозные движения,
Он отметил, что не видел выпуск «Вечернего Урганта», возмутивший активистов. За объяснениями по поводу её выхода в эфир журналист порекомендовал обращаться к Первому каналу.
Как ранее писал NEWS.ru, инициатива лишить Урганта гражданства, а также закрыть телепрограмму, которую он ведёт на Первом канале, принадлежит движению «Сорок Сороков». Поводом для этого послужила передача, вышедшая 7 января. Православных активистов возмутила пародия на икону «Рождество Христово» и высказывание французского актёра Жерара Депардье, сравнившего Христа с поросёнком. Петицию подписали более 8 тысяч человек.
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