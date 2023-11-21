Пожилая фанатка Робби Уильямса умерла после удара головой на его концерте Поклонница Робби Уильямса получила смертельные травмы на его концерте в Сиднее

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Робби Уильямс

Поклонница британского певца Робби Уильямса получила смертельные травмы, упав со зрительного кресла на концерте исполнителя на «Альянс Стэдиум» в австралийском Сиднее, пишет Daily Express. По данным издания, тело женщины возраста более 70 лет после выступления обнаружили зрители, когда начали покидать стадион. Парамедики попытались оказать пострадавшей помощь, после чего ее доставили в больницу, где констатировали смерть.

Медики больницы Сент-Винсента подтвердили, что поклонница исполнителя умерла после того, как была введена в искусственную кому. Она получила сильные травмы головы и лица, упав с высоты шестого ряда кресел на стадионе. Организаторы концерта назвали произошедшее «ужасно печальным инцидентом», выразив соболезнования семье погибшей, — говорится в сообщении.

Ранее Уильямс дал интервью по поводу выхода документального фильма о себе на Netflix, в котором рассказал, что похудел вдвое на препарате для диабетиков. Исполнитель признался, что испытывал психологические проблемы из-за того, что набрал вес, поэтому врачи прописали ему лекарство для снижения аппетита.

Свое похудение артист назвал рождественским чудом. Он отметил, что полное тело «сводило его с ума». В 2006–2009 годах Уильямс боролся с агорафобией — социальным тревожным расстройством, которое на три года приковало его к дому.