Пожар в доме, концерты в Донбассе: куда пропал звезда «Аншлага» Бандурин

Фото: vk.com/bandurin62

Николай Бандурин

Заслуженный артист России Николай Бандурин редко появляется на экранах. В 2006 году распался их дуэт с Михаилом Вашуковым, а в 2018 году в его жизни случилась череда неприятных событий. Как сейчас живет звезда «Аншлага»?

Чем известен Николай Бандурин

Николай Бандурин — единственный в России куплетист, работающий с редким музыкальным инструментом — концертиной.

В разное время артист принимал участие в юмористических проектах «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Петросян-шоу». В июле 2006 года он выпустил свой первый аудио-альбом авторских лирических песен «НЕ для юмора, а для души».

Бандурин является доцентом МГУКИ и педагогом по актерскому мастерству. С 2010 года он член попечительского совета Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», а также представитель жюри Международного фестиваля искусств «Арт-Изо-Фест».

Бандурин более 23 лет выступал в дуэте с Михаилом Вашуковым в телепередачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг».

Почему распался дуэт Бандурина и Вашукова

Дуэт Николая Бандурина и Михаила Вашукова распался в 2006 году. Артистов связывала не только сцена: они почти одновременно женились и даже приобрели дома по соседству. Однако дружбу звезды «Аншлага» сохранить не смогли. Вашуков в интервью рассказывал, что дуэт не смог бы быть популярен два десятка лет, если бы не его уступка.

«Я знал: хотя и первым начинаю, я всегда второй», — делился он.

Когда несколько лет назад у Бандурина сгорел дом, Вашуков позвонил коллеге и предложил помощь, но тот отказался. Помимо этого, причиной ссоры старых друзей могло стать то, что у супруги Бандурина в давние времена был роман с Вашуковым.

«Я знаю, что они целовались. Это было еще до меня. Какой-то студенческий этюд, — говорил Бандурин.

При этом жена Михаила Вашукова Валентина в эфире передачи «Судьба человека» утверждала, что юмористов поссорил денежный вопрос. По ее словам, Бандурин обвинил коллегу в воровстве, считая, что получает маленькие гонорары. А сам Бандурин якобы рассказывал иную версию, говоря, что это супруге Вашукова было недостаточно денег.

Валентина признавалась, что муж тяжело переживал разрыв с другом и даже «постарел на десять лет». В тот день он ушел из дома и целую ночь бродил по улицам. После они с супругой решили, что это предательство, хотя Бандурины якобы не видели в своем поступке «ничего особенного».

С этого момента у каждого артиста началась сольная карьера. У Бандурина появился новый партнер, а Вашуков стал выступать самостоятельно.

Фото: vk.com/bandurin62 Николай Бандурин

Как сейчас живет Николай Бандурин

Николай Бандурин признавался, что с 2018 года ему пришлось пережить много непростых моментов. Тогда дом артиста в подмосковном Пушкине сгорел, его семья чудом спаслась. Предположительно, это произошло из-за несправной электропроводки.

Бандурин рассказал о случившемся в соцсетях, пристроил близких к соседям, а сам на следующий день улетел на гастроли, несмотря на сильный ожог.

«Мне тогда попалась хорошая женщина Светлана в аптеке. Чем-то побрызгала, перебинтовала, и я полетел в Казахстан. А что делать? Не отменять же сольный концерт, когда все билеты проданы. По возвращении уже лег в больницу»,— цитирует шоумена «Экспресс-газета».

Артист не ждал никакой помощи и продолжал работать, однако его соседи опубликовали в соцсетях номера банковских карт его родных, и люди стали помогать.

«Так мы смогли наковырять денег, чтобы снять большую квартиру на полгода — все-таки нас было пятеро. Потом отстроились за полтора года. Я впахивал как мог. Брался за все и вся», — вспоминал юморист.

В огне пропали и инструменты Бандурина, но он признался, что не унывает ни из-за потери концертин, ни из-за отсутствия выступлений. По возможности артист берется за любую работу.

Он отмечал, что ему помогает оптимизм. Недавно Бандурин несколько раз втайне от супруги съездил в Донбасс к бойцам и мирным жителям. Он выступал перед ранеными в больницах, а также подбирал программы для детей.

«Это непросто было сделать. Большие энергозатраты. Но никогда не забуду двух парней: у одного левая рука ранена, у другого — правая, а они здоровыми ладошками аплодируют друг об друга... Смех разрушает страх. Поэтому чем больше мы смеемся, тем меньше боимся», — считает Бандурин.

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