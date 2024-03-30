«Пожалуйста, не смотрите»: Стоянов раскрыл свое отношение к «Городку» Юрий Стоянов заявил, что не любит первые выпуски шоу «Городок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов заявил, что не любит первые выпуски сатирического шоу «Городок». По словам артиста, которые приводит портал womanhit.ru, ему постоянно приходится просить не смотреть эти серии, однако зачастую это приводит к обратному эффекту.

Каждый раз, когда я говорю: «Пожалуйста, не смотрите», это является сигналом к тому, чтобы люди обязательно посмотрели. Давайте скажем: «Обязательно смотрите». Может быть, сработает в обратную сторону, — сказал Стоянов.

Он напомнил, что в «Городке» часто брал на себя роли женщин, так как его коллега Илья Олейников носил усы. При этом Стоянов признался, что не испытывал удовольствия от таких преображений перед камерой.

Ему категорически нельзя было сбривать усы. И я был вынужден примерять на себя эти маски. Вынужден! Это не от хорошей жизни. Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться, — констатировал актер.

Ранее Стоянов рассказывал, что освоил профессию столяра. Новое хобби у него появилось в разгар пандемии коронавируса, превратившись по итогу в один из лучших вариантов отдыха. Теперь артист делает мебель, которую затем дарит друзьям и близким. Как рассказал Стоянов, также он начал изготавливать ножи.