«Поздравляю, дедушка»: у Александра Малинина родился внук

Певец Александр Малинин поделился с поклонниками радостную новостью о рождении ещё одного внука.
Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура! — рассказал 62-летний артист.
В свою очередь его супруга Эмма Малинина сообщила, что мальчик весит 4200 граммов, а его рост — 53 сантиметра. Родители решили назвать его Лео.
Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы! — отметила она.
Интернет-пользователи поздравили семью с рождением внука и пожелали им счастья, здоровья и любви.
Ура! Поздравляю, дедушка! И у меня тоже 11 февраля родился внук! Я так счастлива! — поделилась одна из подписчиц.
Другая поклонница назвала Малинина молодым и красивым дедушкой.