«Поздравляю, дедушка»: у Александра Малинина родился внук

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Певец Александр Малинин поделился с поклонниками радостную новостью о рождении ещё одного внука.

Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура! — рассказал 62-летний артист.

В свою очередь его супруга Эмма Малинина сообщила, что мальчик весит 4200 граммов, а его рост — 53 сантиметра. Родители решили назвать его Лео.

Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы! — отметила она.

Интернет-пользователи поздравили семью с рождением внука и пожелали им счастья, здоровья и любви.

Ура! Поздравляю, дедушка! И у меня тоже 11 февраля родился внук! Я так счастлива! — поделилась одна из подписчиц.

Другая поклонница назвала Малинина молодым и красивым дедушкой.