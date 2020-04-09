Появился сайт со всеми заболевшими коронавирусом знаменитостями

https://static.news.ru/photo/3ec3750a-7a63-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники онлайн-журнала «Нож» запустили сайт, на котором собраны все заболевшие коронавирусом знаменитости. Проект получил название They Got Covid.

Известные люди из списка разделены на три категории: «заболел», «выздоровел» и «умер». Перечень идёт общим потоком вне зависимости от текущего статуса болезни.

Под фотографией каждой знаменитости есть кнопка «Проверить состояние». Она ведёт на соцсеть или другой ресурс, где можно узнать новости о здоровье заразившегося.

Кроме того, посетителям предлагается самим принимать участие в проекте, скидывая новости в специальное поле.

Как писал NEWS.ru, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Артистка сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.