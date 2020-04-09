Появился сайт со всеми заболевшими коронавирусом знаменитостями

Сотрудники онлайн-журнала «Нож» запустили сайт, на котором собраны все заболевшие коронавирусом знаменитости. Проект получил название They Got Covid.
Известные люди из списка
Под фотографией каждой знаменитости есть кнопка «Проверить состояние». Она ведёт на соцсеть или другой ресурс, где можно узнать новости о здоровье заразившегося.
Кроме того, посетителям предлагается самим принимать участие в проекте, скидывая новости в специальное поле.
Как писал NEWS.ru, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Артистка сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.
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