Появилось видео свадьбы Бузовой на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/3daa1382-51cb-11eb-a57e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

В Сети появилось видео с возможной свадьбы певицы и телеведущей Ольги Бузовой и музыканта Давида Манукяна. Церемония происходила на Мальдивах, на торжестве присутствовали только сами молодожёны.

Специально для Ольги и Давида на берегу океана соорудили шатёр, а праздничный стол украсили двухъярусным тортом и шампанским. Заветные клятвы новоиспеченные супруги сказали под традиционный марш Мендельсона, исполненный оркестром, — сообщает StarHit.

На кадрах видно, что на невесте белое платье с бахромой, на женихе — белая рубашка и бежевые брюки, а на их шеях — разноцветные венки в гавайском стиле. Издание отмечает, что накануне пара отметила 17 месяцев романтических отношений. Бузова согласилась выйти замуж за Манукяна в конце января. Предложение он ей сделал во время вертолётной прогулки над островом Пхукет.

Свадьбу на Мальдивских островах часто называют «символической», так как она не имеет юридической силы в РФ. Её обычно совершают до или после официального бракосочетания в России.

Как писал NEWS.ru, ранее Ольга Бузова ответила поклонникам, которые сравнили её со скелетом и заподозрили анорексию после публикаций её фото с отдыха на Мальдивах. Она заявила, что находится сейчас в идеальной форме. Бузова подчеркнула, что её стройность — это работа над собой и ограничения. Она также добавила, что даже на отдыхе начала заниматься в спортзале. Сообщение телезвезды прокомментировал её пиар-менеджер Антон Богословский: «Твои рёбра стали главной новостью страны. Мне позвонили, по-моему, все СМИ России за комментарием».