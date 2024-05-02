Появилось фото сына Евдокимова от модели-мулатки Появились фото внебрачного сына Евдокимова от модели Инны Беловой

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Михаил Евдокимов

В Сети разошлись фотографии повзрослевшего сына погибшего артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова от темнокожей модели Инны Беловой. Сейчас Даниилу 20 лет, и он похож на своего отца, пишет Woman.ru.

На кадрах Белова обнимает сына от Евдокимова, а рядом с ними супруг, за которого она вышла замуж совсем недавно и родила ему сына.

С момента аварии, которая унесла жизнь Евдокимова, прошло 18 лет. Белова родила ему сына за год до трагедии. Модель-мулатка сделала ДНК-тест, который подтвердил, что отцом Даниила действительно был Евдокимов. По словам Беловой, она не рассчитывала на наследство — лишь хотела, чтобы у сына была фамилия папы и никто не издевался над ним.

В одном из интервью модель рассказала, что Даниил не собирается идти по стопам отца. Юноша учится в кадетском корпусе и планирует стать военным. Белова также заметила, что сын Евдокимова такой же смелый и веселый.

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