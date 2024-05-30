Появилось архивное видео проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

В Сети появились архивные видеокадры проб российской актрисы Анастасии Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня». Видео, на котором артистка также рассказывает о себе и своих ролях в театре, датировано 2004 годом, его опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, Заворотнюк попала на кастинг одной из первых. Команда сразу обратила на нее внимание, положительно оценив ее актерские качества. Несмотря на успешное прохождение Заворотнюк кастинга, пробы продолжили. В них принимали участие порядка 200 кандидаток на роль в сериале, однако никто не показал себя лучше, чем Заворотнюк. В результате актриса получила роль.

53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

В свою очередь актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в «Моей прекрасной няне», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни артистка очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хотя они могли длиться и до поздней ночи.

Отец Жанны Фриске Владимир ранее предположил, что родные Заворотнюк не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни» из-за ее изменившегося внешнего вида. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.