Появились подтверждения третьей беременности Кэти Топурии StarHit: беременность Кэти Топурии подтвердили в ее окружении

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кэти Топурия

Солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия ждет третьего ребенка, сообщает StarHit со ссылкой на источник в окружении певицы. По его информации, артистка находится на седьмом месяце беременности и продолжает выступать на закрытых мероприятиях.

Все так, Кэти действительно ждет ребенка. Пополнение они с мужем (бизнесменом Львом Деньговым. — NEWS.ru) планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой, — сообщил источник.

При этом Топурия воздерживается от больших концертов и светских выходов. Отмечается, что певица планирует уйти в декрет незадолго до родов и сейчас с супругом активно готовится к появлению малыша на свет.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Елена Николаева ждет ребенка от бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина. Она разместила фото с округлившимся животом в социальных сетях и сообщила, что ей нравится быть беременной. У супругов уже есть общий ребенок — двухлетний сын Александр.

До этого актриса Зоя Бербер, известная зрителям по сериалу «Реальные пацаны», рассказала о своей беременности и показала в соцсетях кадры с фотосессии, где она позирует перед камерой. Под постом она отметила актера Максима Белбородова, с которым недавно сыграла свадьбу.