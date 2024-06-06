Появились подробности скандала о домогательствах Канье Уэста Канье Уэст подал встречный иск после обвинений звезды OnlyFans в домогательствах

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст подал встречный иск против своей бывшей ассистентки Лорен Пишотты, известной модели на платформе OnlyFans, передает TMZ со ссылкой на источники. Артист также обвинил девушку в сексуальных домогательствах. Отмечается, что она отправляла звезде обнаженные фотографии, предлагала интимную близость и танцевала тверк в офисе.

Пишотта предложила Уэсту связь в день его рождения, но он отказался. Она отправляла ему обнаженные фотографии, сексуальные рассказы и танцевала тверк в рабочее время прямо в офисе. Также девушка требовала зарплату в $4 млн, — поделился собесебник издания.

Пишиотта обвинила Уэста не только в сексуальных домогательствах, но и в нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды». По ее словам, рэпер отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу. Пишотта заключила контракт с Уэстом в июле 2021 года. Он предложил ей стать для него «богоподобной» и заявил, что компенсирует ей годовой заработок на OnlyFans, который составляет $1 млн в год.

Ранее дочь Уэста и светской львицы Ким Кардашьян Норт назвали «непоребенком» после выступления в роли молодого Симбы на концерте, посвященном 30-летию «Короля Льва». Так говорят о детях известных людей, получивших славу. Пользователи соцсети Х посчитали, что 10-летнюю девочку взяли в шоу на ведущую роль только благодаря ее звездным родителям, а не благодаря личным навыкам.