Американский рэпер Канье Уэст подал встречный иск против своей бывшей ассистентки Лорен Пишотты, известной модели на платформе OnlyFans, передает TMZ со ссылкой на источники. Артист также обвинил девушку в сексуальных домогательствах. Отмечается, что она отправляла звезде обнаженные фотографии, предлагала интимную близость и танцевала тверк в офисе.
Пишотта предложила Уэсту связь в день его рождения, но он отказался. Она отправляла ему обнаженные фотографии, сексуальные рассказы и танцевала тверк в рабочее время прямо в офисе. Также девушка требовала зарплату в $4 млн, — поделился собесебник издания.
Пишиотта обвинила Уэста не только в сексуальных домогательствах, но и в нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды». По ее словам, рэпер отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу. Пишотта заключила контракт с Уэстом в июле 2021 года. Он предложил ей стать для него «богоподобной» и заявил, что компенсирует ей годовой заработок на OnlyFans, который составляет $1 млн в год.
Ранее дочь Уэста и светской львицы Ким Кардашьян Норт назвали «непоребенком» после выступления в роли молодого Симбы на концерте, посвященном 30-летию «Короля Льва». Так говорят о детях известных людей, получивших славу. Пользователи соцсети Х посчитали, что 10-летнюю девочку взяли в шоу на ведущую роль только благодаря ее звездным родителям, а не благодаря личным навыкам.