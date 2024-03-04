Появились подробности дела задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» SHOT: задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» Яковлева отпустили

Фото: Социальные сети

Юрий Яковлев

Российский актер Юрий Яковлев, известный по участию в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», которого ранее задержали с наркотиками в Москве, рассказал Telegram-каналу SHOT, что его отпустили под обязательство о явке. По словам артиста, никакого свертка с запрещенным веществом он даже не видел и случайно оказался рядом с сугробом, где нашли закладку.

Где это? [Наркотики] ни при мне, ни на мне. Я даже не знаю, откуда он (сверток. — NEWS.ru) появился. <...> Я, если честно, сам не помню, что там и к чему было, — заявил Яковлев.

Актер добавил, что на время разбирательств у него изъяли телефон. Яковлев также подтвердил, что следователи возбудили против него уголовное дело, однако причин этого объяснить не смог.

Сообщения о задержании Яковлева с наркотиками появились 1 марта. По некоторым данным, у актера нашли мефедрон, который он пытался спрятать в сугроб. Инцидент произошел в московском районе Ясенево, когда сотрудники полиции патрулировали улицы. Проведенная экспертиза показала, что общая масса найденного запрещенного вещества составила примерно два грамма. Проводится расследование.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.