Zivert впервые появилась на публике после новости о ее болезни StarHit: Zivert появилась в жюри «Голоса» после сообщения о болезни

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Певица Zivert (Юлия Зиверт)

33-летняя российская певица Zivert (Юлия Зиверт) впервые после сообщения о прекращении концертной деятельности из-за болезни появилась на шоу «Голос» на Первом канале, пишет StarHit. На кадрах со съемок артистка сидит в кресле жюри с белоснежном костюме и в жемчужном ожерелье. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, члены команды знают о недуге Зиверт и заботятся о ней.

Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. Работа в «Голосе» — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья! — заявил Аксюта.

Ранее Зиверт сообщила фанатам об отмене всех своих концертов на ближайшие полгода по причине серьезных проблем со здоровьем. Боли мучают артистку уже полтора года, но сейчас они приобрели прогрессирующую форму.

Некоторое время, по словам певицы, она пыталась выступать на обезболивающих уколах и старалась отвлечься от плохого самочувствия при помощи творчества.

Причину болевых синдромов артистка назвать не смогла. По советам врачей, которые приняли решение не провоцировать ухудшение самочувствия тяжелыми нагрузками, Zivert отменила все концерты. В то же время певица продолжит выступать наставницей в 12-м сезоне музыкального шоу «Голос».