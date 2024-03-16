Появились новые подробности романа Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер Daily Mail: Шаламе и Дженнер намеренно отказались от повышенного внимания

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тимоти Шаламе

Американский актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер не появляются вместе на публике, поскольку пара осознанно отказалась от повышенного внимания общественности, сообщает Daily Mail. По информации инсайдеров, звезда Голливуда таким образом пытается защитить свои отношения. Кроме этого, Шаламе хочет сместить фокус общественности со своего романа на вторую часть фильма «Дюна», в котором он сыграл главную роль.

Его карьера на взлете, и он хочет защитить ее и позволить ей процветать, основываясь на своем таланте, а не на том, с кем он встречается. Он также хочет защитить свои отношения с Кайли, — заявил инсайдер.

Отмечается, что Дженнер с пониманием относится к решению возлюбленного не выносить их отношения на публику. По данным инсайдера, не исключено, что спустя год, если «Дюна-2» будет номинирована на различные кинопремии, Шаламе будет более спокойно относиться к своей личной жизни, чтобы посещать вместе с Дженнер больше красных дорожек.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Шаламе может увеличить свои доходы благодаря успеху новой части «Дюны». Эксперты предполагают, что на доходы актера также повлиял успех фильма «Вонка», который вышел в 2023 году. За участие в нем Шаламе получил $8 млн.