Появились новые подробности о гастрольном туре МакSим Представительница МакSим опровергла новости о предстоящих гастролях певицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

Помощница певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Яна Богушевская в беседе с Teleprogramma.pro опровергла сообщения о предстоящем туре артистки. Помощница объяснила, что МакSим хочет больше времени посвящать семье.

Тур не планируется, Марина уже не раз говорила, что большие туры на себя не будет брать, так как это серьезная нагрузка на организм. Она хочет больше времени посвящать семье и заниматься своей школой искусств, — сказала Богушевская.

Недавно продюсер Сергей Дворцов заявил, что МакSим готова вернуться на сцену. По его словам, певица якобы готовила фееричное появление с гастролями по России. Он также отметил, что публика любит и ждет артистку.

В конце марта сама МакSим говорила, что планирует прекратить гастрольную деятельность. Исполнительница, тяжело перенесшая коронавирус в 2021 году и долгое время находившаяся в коме, объяснила, что ездить в долгосрочные туры ей не позволяет здоровье. При этом певица не исключила, что, возможно, будет периодически выступать в отдельных городах. Кроме того, МакSим подчеркнула, что намерена беречь свое здоровье ради себя, близких и особенно дочек, которым «очень нужна мама».

Ранее стало известно, что у исполнительницы депрессия. По словам близких, у МакSим настолько тяжелая форма данного заболевания, что она может нанести себе вред. До этого девушка боролась с алкогольной зависимостью.