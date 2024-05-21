Дочь Юлии Началовой поделилась фото с последнего звонка и планами на жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото из выпускного альбома. Девушка рассказала, что впереди ее ждет сдача экзаменов и поступление в университет. Подписчики Алдониной выразили уверенность, что она успешно сдаст экзамены и поступит в вуз, и пожелали ей удачи.

Сегодня прозвенел последний звонок. Впереди сдача экзаменов и поступление в вуз. Надеюсь, что все получится, — написала Алдонина под фото.

Вера родилась в браке Началовой с футболистом Евгением Алдониным. Сейчас девушка живет с бабушкой и дедом по материнской линии, но иногда встречается с семьей отца.

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