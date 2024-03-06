Повторит судьбу Орбакайте? Развалятся ли карьера и брак внука Пугачевой

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Алла Пугачева, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте

Внук Аллы Пугачевой 32-летний Никита Пресняков перепевает хиты артистов-иноагентов в клубе Лос-Анджелеса за $40, чтобы прокормить себя и жену Алену Краснову. Сын Кристины Орбакайте полтора года живет в США и пытается строить карьеру клипмейкера, режиссера, музыканта, пока его супруга просто наслаждается прогулками по городам Штатов. Со свадьбы прошло пять лет, у пары пока нет детей, об отношениях они почти ничего не рассказывают. Удастся ли внуку Пугачевой сохранить первый брак, а не пойти по стопам матери, получится ли стать успешным в Америке, где деньги и связи звездной семьи не имеют значения, — разбирался NEWS.ru.

Как родители Никиты Преснякова начали жить вместе

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков познакомились в юном возрасте. Певец уже был восходящей поп-звездой, и у него была армия фанаток.

«Володя — первый человек, который обратил на меня внимание не как на подружку, а как на девушку. Мне тогда было 15 лет, момент знакомства как раз попал на этот переходный возраст, наверное, это меня спасло, что я сразу познакомилась с человеком, который сразу для меня стал всем. Полгода после смерти бабушки я довольствовалась свободой, совершала какие-то ошибки. Потом встретила Вову Преснякова... И на этом мои тусовки закончились. С конца девятого класса я была уже пристроена», — говорила Орбакайте.

Мать Владимира Елена Преснякова вспоминала: сын настоял на том, чтобы Кристина жила у них. По официальной версии, дочь Пугачевой переехала в семью Пресняковых после того, как Владимир ее «выкрал» и взял с собой на концерт в Запорожье. Через три года в Лондоне у Орбакайте и Преснякова родился сын Никита.

Фото: О. Волкова/РИА Новости Эстрадный певец Владимир Пресняков — младший с танцовщицей балета «Рецитал» Кристиной Орбакайте

Почему брак Орбакайте и Преснякова распался

В 1996 году после почти 11 лет совместной жизни отношения Орбакайте и Преснякова закончились. В программе «Секрет на миллион» на НТВ Владимир Пресняков признался, что часто изменял жене и считает себя виноватым в их расставании. После разрыва с певицей, как говорил артист, он злоупотреблял алкоголем.

Орбакайте оправдывала бывшего мужа. «Пресса писала, что мы расстались из-за Володиных измен. Это неправда. Володя надеялся, что после родов я стану домохозяйкой. А я мечтала о большой сольной карьере. Мне удалось самоутвердиться. Но наша семья из-за этого распалась», — рассказывала дочь Пугачевой.

Что известно о детстве и юности первого внука Пугачевой

С самого рождения Никита Пресняков был окружен известными людьми. В первый раз мальчик снялся в кино, когда ему было всего четыре года. На видео «Верь в себя», входящем в серию социальных роликов «Русский проект», он сыграл маленькую Кристину Орбакайте. Через два года вместе с родителями он появился в короткометражке о влюбленных. На восьмой день рождения Пугачева подарила внуку видеокамеру.

Пресняков учился в школе № 1234 с углубленным изучением иностранных языков у станции метро «Арбатская» в центре Москвы. После получения диплома о среднем образовании внук Пугачевой поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию (NYFA), которую окончил спустя пять лет. NYFA считается одним из самых престижных учебных заведений в области киноискусства. Сегодня курс бакалавриата там обойдется в $136 тыс., примерно столько же стоит обучение в магистратуре.

Чем занимался Пресняков в России после киноакадемии

После киноакадемии Пресняков вернулся в Россию, но не заявлял о себе как режиссер. С 2010 года Никита начал активно появляться в качестве артиста в разных телепроектах, среди которых «Жестокие игры», «Две звезды», «Точь-в-точь». В последний раз старший внук Пугачевой снялся в 2022 году в «Маске».

В 2014-м Пресняков создал группу AquaStone. Сейчас она называется MULTIVERSE и записывает композиции в стиле альтернативный рок. Группа стала финалистом проекта «Главная сцена» и выступала на разогреве перед концертом легендарного коллектива Limp Bizkit в Москве.

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Певец Никита Пресняков в образе солиста группы System of a Down Сержа Танкяна на съемках передачи «Точь-в-точь»

Как Пугачева поддерживала старшего внука

Примадонна поддерживала внука и не оставляла его творчество без внимания. В 2019 году, когда Никита выпустил песню Statues, Пугачева публично похвалила его в соцсети, написав: «Это очень круто!»

В 2020 году, когда Пресняков-младший во время карантина снял видеоклип с Женей Мильковским (группа «Нервы». — NEWS.ru) на песню «Тень», его бабушка также прокомментировала новую работу. Она опубликовала видео на своей странице и подписала: «Зацепило».

Не все пользователи соцсети согласились с народной артисткой, некоторые раскритиковали и клип Никиты, и реакцию его родственницы. Музыкант ответил недовольным большим постом.

«Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию — только в минус. Человек восприимчив к новой музыке до 25 лет. Да и на концерт группы в жанре альтернативный металл вы вряд ли пойдете и скакать там не будете. Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать! У меня есть своя аудитория, и я ее очень люблю. Мы разделяем вкусы в музыке», — возмутился тогда в соцсети Никита.

С кем встречался Пресняков

В США во время учебы в киноакадемии Никита Пресняков начал встречаться с Аидой Калиевой из Казахстана. Аида — из обычной семьи, жила с родителями в казахском Уральске, по американской программе получила шанс учиться в Штатах.

Пресняков и Калиева быстро сошлись и стали жить вместе. В 2010 году они появились на премьере фильма «Елки» как пара. В 2013 году во время дайвинга в Дубае Пресняков сделал девушке предложение руки и сердца, но в 2014-м они расстались.

Позже Никита познакомился с Аленой Красновой, дочерью бизнесмена. Ее родители были соседями Пугачевой по даче. После школы девушка поступила в академию РАНХиГС. Ее часто называют моделью в СМИ и соцсетях, но информации о ее рекламных контрактах или договорах с известными брендами в открытых источниках нет.

Фото: Алексей Юшенков/РИА Новости Никита Пресняков со спутницей на премьере фильма «Елки»

Какой скандал произошел на свадьбе Никиты Преснякова

В июле 2017 года 20-летняя Краснова и 26-летний Пресняков узаконили отношения. Свадьба проходила в Подмосковье, и о ней тогда писали все СМИ.

Как сообщало издание StarHit, молодожены приехали на роскошном Porsche Panamera. Алена Краснова сменила за свадьбу два дизайнерских платья, над ее макияжем работал известный дорогой визажист. Гостей угощали блюдами молекулярной кухни и дарили на память аромат, созданный молодоженами при помощи аромаателье. Ведущим мероприятия был актер Денис Косяков.

В программе «Судьба человека» Пресняков пожаловался, что спонсор свадьбы их «кинул». По его словам, торжество обошлось в 7 млн рублей — дороже, чем планировалось, и некоторые обязательства не были выполнены. Кроме того, как добавил внук Пугачевой, спонсор «продавал билеты на свадьбу, половина гостей были молодыми и их родственники видели впервые».

Правда ли, что старший внук Пугачевой сбежал от мобилизации

В октябре 2022 года спустя три дня после объявления частичной мобилизации Никита Пресняков покинул Россию. StarHit со ссылкой на собственные источники сообщал, что старший внук Аллы Пугачевой уехал в США, «сорвав при этом спектакли и концерты в РФ». Позже в Штаты улетела его жена.

Как сообщал сайт 7days.ru, Пресняков и его жена постоянно меняют места проживания: они были в Майами, останавливались в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. По данным издания, у семьи Пугачевой может быть имущество в некоторых из перечисленных городов.

Пресняков пробовал развиваться как клипмейкер, он взял псевдоним Nick Pres, чтобы его имя было понятнее для американской аудитории. Он написал в своем блоге, что снял клипы для Дайона Уорвика и Долли Партон, после чего его имя попало в местную прессу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова

Чем сейчас занимается Никита Пресняков

Недавно Никита Пресняков анонсировал живой концерт в американском клубе Rain Nightclub в Лос-Анджелесе, на котором он исполнит хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он сообщил, что билеты на вечеринку, посвященную 8 Марта, стоят $40 для мужчин, для женщин вход бесплатный. На вечеринке Пресняков также собирается петь песни групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи» и хит группы «Альянс» «На заре».

«Это будет очень круто. Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело», — сообщил Пресняков в личном блоге.

В начале февраля Никита Пресняков похвастался саундтреками к фильму «Триггер» и композицией к игре Atomic Heart, которые он выпустил вместе с MULTIVERSE.

В апреле 2023 года появилась информация о возможном получении внуком Пугачевой американского гражданства. Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тогда высказал мнение, что Никита слишком быстро стал обладателем паспорта США.

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», — заявил Пресняков.

В то же время, как писала «КП», Никита выставил на продажу дачу бабушки в Подмосковье за 225 млн рублей. До этого он пытался найти покупателей участка и одноэтажного дома в Краснодарском крае стоимостью 20 млн рублей.

Сможет ли Пресняков построить карьеру в США

Продюсер Сергей Лавров считает, что у внука Пугачевой мало шансов построить творческую карьеру в Штатах. По его мнению, деньги и связи семьи не имеют там никакого значения, важнее то, что «Никита — иностранец, русский и чужой».

«Там и раньше предвзято к русским относились, а сейчас, в связи со всеми этими событиями, — тем более. Кроме того, какой бы ни был английский язык, в любом случае будет хоть небольшой, но акцент», — предположил Лавров в разговоре с NEWS.ru.

По мнению продюсера, в США «не прокатит» способ Преснякова стать популярным с помощью клипов и музыки. Как считает Лавров, там может «выстрелить лишь история с секс-меньшинствами или фрикачеством».

Продюсер предположил, что Пресняков мог бы добиться успеха в России, если бы у него был «правильный репертуар», рассчитанный на более массовую аудиторию, чем альтернативный рок. Сейчас для карьеры молодого человека в России как для представителя «клана» Пугачевой, отмечает продюсер, не самое лучшее время.

«Он талантливый. У него есть „мясо“, харизма, потрясающий голос, тембр. Он реально любой материал музыкальный споет: от рока до попсы», — высказал свою точку зрения продюсер.

Что происходит в отношениях Красновой и Преснякова

Никита Пресняков уже ссорился и расставался на некоторое время с Аленой Красновой в 2019 году, но на фоне слухов о возможном разводе супруги сошлись. Сейчас Пресняков и Краснова все реже делают совместные фото и появляются на селфи в аккаунтах друг друга в соцсетях. Судя по постам пары, Новый год они все же встретили вместе.

Фото: Максим Блинов Актер Никита Пресняков (учитель) в сцене из спектакля «Безымянная звезда»

Повторит ли Пресняков судьбу родителей

Клинический психолог Вероника Крайнова объяснила NEWS.ru, что ранние браки, заключенные в возрасте до 25 лет, отличаются нестабильностью и часто распадаются. При этом, по мнению психолога, нельзя игнорировать факт, что родители Никиты Преснякова тоже рано стали жить вместе и расстались.

«Дети пишут сценарий того, как жить в семье, глядя на то, что происходит у мамы и папы. Как родители общаются между собой и как общаются с самим ребенком. Ценят ли друг друга, относятся ли с уважением друг к другу и к ребенку. Есть ли близость между родителями, близкие ли отношения с ребенком — из всего этого дети строят свой сценарий, какая семья будет у них, когда они вырастут», — считает она.

Психолог также назвала вторую возможную причину развода. «Когда юноша и девушка вступают в брак в молодом возрасте, они делают это часто неосознанно, не узнав себя и не разобравшись в себе, смотрят на партнера через призму своих ожиданий и проекций, не видя в нем реального человека со своими особенностями. Все это часто происходит без достаточной опоры на себя и сильного внутреннего взрослого. Часто они также не успевают узнать друг друга и женятся „в розовых очках“», — предположила психолог.

По мнению эксперта, «розовые очки» со временем разбиваются о реальность, появляется разочарование в супруге, иногда за этим может последовать расставание. Но бывает и другой сценарий.

«Люди женятся в молодом возрасте и дальше вместе растут, развиваются, узнают себя и друг друга, а потом живут вместе долго и счастливо», — заключила психолог.

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